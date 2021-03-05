В Тюменской области выявили 82 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее количество инфицированных в регионе составило 31 723 человека. Из них более 29 тыс. выздоровели, 299 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 024 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 301 159. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 88 285 больных скончались.

Михаил Мананников