Суд отправил под домашний арест 83-летнего тренера по теннису, обвиненного в педофилии

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, ранее арестовавшего на два месяца 83-летнего детского тренера по теннису, заслуженного мастера спорта СССР Николая Ражева, обвиняемого по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет). Суд апелляционной инстанции отправил господина Ражева под домашний арест на один месяц и 21 сутки. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее адвокат Николая Ражева Юлия Бузуева рассказала “Ъ-Урал”, что поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между тренером и 10-летней девочкой. 18 февраля девочка, которой мама запрещала заниматься настольным теннисом по причине того, что записала дочь в секцию плавания, пришла на тренировку к Николаю Ражеву вместе с одноклассниками. Мужчина отказал ей в участии в тренировке по причине отсутствия у нее медицинской справки и заявления о записи на занятия. После того, как девочка начала мешать проводить урок, господин Ражев выгнал ее.

По словам адвоката, придя домой, девочка сказала маме, что тренер к ней приставал, из-за чего родители написали заявление в полицию. После ряда допросов следователь Чкаловского СО СУ СКР заявил, что если Николай Ражев признает вину, то дело закроют. В противном случае ему угрожали «снять шнурки и отправить в тюрьму для выяснения обстоятельств». В результате господин Ражев под диктовку следователя написал признание, подтвердив версию ребенка.

«Когда следователь, ранее разъяснявший мне, что дело после такой бумаги будет прекращено, объявил о моем задержании, и что теперь я поеду в СИЗО, я попросил его вернуть эту бумагу обратно, чтобы я сначала, все-таки, позвонил сыну и уточнил, правильно ли я делаю. Но следователь отказался мне ее возвращать. И тут я понял, что следователь обвел меня вокруг пальца», — приводит слова господина Ражева адвокат.