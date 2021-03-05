Разыскиваемый экс-депутат Волгоградской гордумы ознакомился со своим уголовным делом

Волгоградские следователи СУ СК завершили ознакомление с материалами уголовного дела экс-депутата Волгоградской гордумы Евгения Глазкова, обвиняемого в мошенничестве с автостраховками. Члену преступного сообщества, куда входили порядка 40 человек, включая трех бывших депутатов, инкриминируется мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой (ч.4 ст.159.5 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, сотрудники которой предоставляли в суд фиктивный пакет документов, в том числе извещения о ДТП и заключения специалистов, на основании которых со страховых компаний взыскивались суммы страхового возмещения, а также расходы по оказанию юридических услуг и проведению экспертных исследований.

«В 2016 году фигурант преступления скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Год назад его экстрадировали из Швеции. Установлено, что экс-депутат уже был судим по статье „мошенничество“. Криминальную коммерческую структуру он возглавил практически сразу же после освобождения в 2014 году из мест лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай