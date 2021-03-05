Гендерные праздники перешли в эконом-режим

Спрос на организацию корпоративов на 8 марта в столице за год упал на 80%. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, на фоне пандемии число заказов на проведение мероприятий в несколько раз снизилось по сравнению с 2020 годом. А те компании, которые все же обращаются к ивент-агентствам, чаще заказывают онлайн-поздравления. Впрочем, как выяснил “Ъ FM”, большинство предприятий все же не отказались от празднований, но в этот раз предпочли организовать мероприятия самостоятельно. Как именно столичные компании отметят 8 марта? С предпринимателями поговорил Александр Мезенцев.

Файер-шоу, обучающие курсы и мастер-классы — по данным «Авито-услуг», в преддверии 8 марта организация праздников в таком формате особенно популярна. Но, как говорят в ивент-агентствах, из-за пандемии подобные мероприятия чаще всего заказывают онлайн — коллег собирают в Zoom, а еду и подарки отправляют сотрудницам прямо домой.

Тем не менее часть компаний все же решили устроить очные вечеринки. Так поступили, например, в сервисе «Битрикс 24». Его сооснователь Сергей Рыжиков рассказал, что все девушки, работающие в организации, на целый день отправятся в Калининград.

«Мы привозим за счет компании девушек из разных наших офисов, из разных городов.

Мы организовали для наших девушек вечеринку. Будут фотографы, будут специальные зоны, где они смогут сделать фотосессию и поработать.

Все организовано только для них. У них там запланирован целый день. Если они захотят, они смогут остаться в Калининграде, но, конечно, мы всех обязательно вернем домой», — рассказал Сергей Рыжиков.

Не отказались от вечеринки и в компании «Александр Добровинский и партнеры». Впрочем, в этом году основной развлекательный элемент для девушек начнется еще до старта банкета, рассказал старший партнер коллегии адвокатов Александр Добровинский: «Мы устраиваем конкурс, кто быстрее проедет по Москве, нарушит правила, но не остановится перед представителями ГАИ. Это шуточная акция, потому что на самом деле за рулем будут сидеть сотрудники полиции, которые не будут нарушать правила, конечно. Но это сюрприз для всех. А потом все встречаемся с офицерами ГАИ, они у нас танцуют и рассказывают о своей жизни».

По данным собеседников “Ъ FM”, организация крупного корпоратива (онлайн или офлайн) обойдется как минимум в 500 тыс. руб., небольшой праздник — минимум в 150 тыс. руб. На фоне пандемии желающих потратить такую сумму поубавилось.

А запоминающийся праздник можно сделать и своими руками, уверен владелец и президент компании TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «За миллиарды миллиардов купленных вещей мы не делаем. В течение дня мы то кормим, то поим, то веселим. На входе такой press-wall, на котором будет написано перечеркнутое слово “За границей”, мы немного попутешествуем у нас в офисе. Утром на входе будет французская еда — круассаны с сыром, с йогуртами, с шампанским. Днем будет еще какая-то тема. Все будут делать ребята сами своими руками».

Многие собеседники “Ъ FM” отмечают, что формат корпоративов на 8 марта не меняется годами — короткий рабочий день для сотрудниц и небольшой внутренний банкет. Как рассказали в Delivery Club, спрос на кейтеринг и доставку еды в офисы традиционно повысился. При этом чаще всего компании заказывают суши и роллы.

Но иногда главным подарком девушкам и женщинам становится именно оригинальный выбор угощений, уверен председатель правления компании «НДВ-Груп» Александр Хрусталев: «Удивлять, постоянно креативить на этом невозможно. Будет классика: цветы, привезу большую запеченную ножку, как-то угощу сотрудниц. Сам охотился, сам приготовил, сам все сделал по охотничьим рецептам. Закуска и все остальное, конечно, закажем в каком-нибудь ресторане».

Впрочем, часть компаний и вовсе отказались от корпоративов на 8 марта, из-за пандемии, судя по исследованию портала SuperJob, таких предприятий стало больше на 9%.

А в части крупных организаций праздник не отмечают из принципа.

Например, зампред правления «Альфа-банка» Олег Сысуев рассказал, что они предоставили сотрудникам возможность самим заниматься поздравлениями коллег.

«Да, у нас есть какие-то общие корпоративные открытки и конверты с логотипом нашим, вот что в корпоративном плане объединяет нас в этот праздник. Мы отдали все на усмотрение всех наших мужчин самостоятельно решать, как они уж будут поздравлять своих женщин, каких женщин и так далее. Я буду дарить цветы, хотя в этом году это непросто», — сказал Олег Сысуев.

К слову, несмотря на то, что большинство компаний в этом году отказались от корпоративов вне офиса, на доход рестораторов это не повлияло. Как выяснил “Ъ FM”, свободных столиков в самых престижных заведениях Москвы на праздничные дни уже почти не осталось.