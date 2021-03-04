Букеты расцвели ценами

Завышенным ценам на цветы в преддверии 8 марта в этом году нашли новые объяснения. Согласно разным подсчетам, стоимость букета выросла на 30-150%. По-разному оценивают ситуацию представители рынка и чиновники. Что они говорят? И сколько в итоге придется потратить на цветы к празднику? Разбиралась Алла Пугачева.

Мониторинг примерно десятка цветочных сайтов показал, что самый скромный букет из 11 тюльпанов в крафтовой или фетровой бумаге обойдется примерно в 2 тыс. руб. За те же деньги можно купить небольшой букет хризантем, ирисов или гиацинтов. Более изысканные композиции — например, розы в шляпной коробке — стоят от 4 тыс. руб.

Накануне 8 марта цены могут еще подрасти, и виной тому не прихоть продавцов, а объективные причины, объясняет основатель компании Leto Flowers Аида Губайдуллина: «По сравнению с прошлым 8 марта у нас вырос курс евро на 20 руб., а так как цветы в основном везут из Европы, Голландии, то, соответственно, цветок дорожает. Сказываются и последствия пандемии — меньше материала высадили, то есть наблюдается определенный дефицит, плюс в Европе было холодно, тоже какие-то определенные трудности возникали из-за этого, часть цветка, может быть, замерзла.

Вся эта совокупность факторов влияет на то, что закупочные цены выросли на 40-60%, значит, и розничные цены тоже выросли».

Несмотря на рост цен, спрос на цветы не падает. Но, по наблюдениям Аиды Губайдуллиной, если в прошлом году чаще покупали букеты с сиренью или пионовидными розами, то сейчас возвращаются к весенней классике, тем более что те же нарциссы или тюльпаны более доступны по стоимости.

Основатель сервиса Germen Антон Ануров говорит, что сэкономить можно, снизив количество непосредственно цветов и добавив в букеты объем с помощью декоративной зелени. Сложносоставные композиции, кстати, сейчас в моде. «Сейчас очень популярны, интересны фактурные разноуровневые букеты, не просто 50 тюльпанов, упакованных в бумагу. Это что-то интересное может быть — цветущие ветки вместе с несколькими видами зелени, может быть, с местными ирисами, ранункулюсами»,— рассказал Ануров.

Накануне слишком высокими ценами на цветы возмутилась Валентина Матвиенко. Она напомнила, что для российских цветоводов год назад повысили НДС до 20%, а зарубежные поставщики работают на льготных условия. Спикер Совета федерации попросила представителей Минфина уравнять условия, чтобы в следующий раз на 8 марта женщины получили достаточно цветов: «Через несколько дней 8 марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов. Год прошел — за год-то можно что-нибудь придумать, вы же умные все и талантливые». По оценкам экспертов отрасли, доля российской цветочной продукции на рынке невелика — максимум 20%. И демпинговать отечественные поставщики тоже не готовы, продолжает Антон Ануров: «Российские цветы в принципе и так по цене конкурентны с европейскими, но их небольшое количество.

Поэтому нет смысла продавать его дешево, когда все покупают даже дорогие».

В феврале представители рынка предупреждали о возможном дефиците цветов к Международному женскому дню из-за проблем с оформлением продукции на таможне. По их данным, фуры с цветами застряли на границе Белоруссии и России. Но в Федеральной таможенной службе опровергли эту информацию — там утверждают, что проблем с поставками нет. Цветов ввезли уже в разы больше, чем в прошлом году. Но рассчитывать на снижение цен даже после 8 марта уже не приходится.