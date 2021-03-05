Экс-директор красноярского управления лесами выплачивала надбавки сама себе

Прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело в отношении бывшего директора госпредприятия «Красноярское управление лесами». Она обвиняется в присвоении вверенных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ), за что ей грозит до шести лет лишения свободы.

В материалах следствия указывается, что в 2018 году чиновница самовольно устанавливала себе персональные надбавки к зарплате. Как рассказали в прокуратуре, управлению лесами был причинен ущерб в размере 370 тыс. руб. Слушания по делу пройдут в Советском райсуде Красноярска.

Илья Николаев