В России число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом выросло на 8%

За последние сутки в России выявлено 11 385 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 8,07% больше, чем было накануне: тогда в стране выявили 10 535 заразившихся. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 290 135.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 2150 (983 134 с начала пандемии);

Санкт-Петербург — 986 (370 019);

Московская область — 693 (215 898);

Нижегородская область — 385 (97 726);

Воронежская область — 283 (68 737).

Умерли за сутки 475 заболевших, накануне — 441 (рост на 7,71%). Общее число летальных случаев составляет 87 823. Выздоровели 16 123 человека, всего — 3 869 857.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 51 (15 243 за все время);

Санкт-Петербург — 48 (11 248);

Московская область — 29 (4 777);

Ростовская область — 22 (3 180);

Воронежская область — 17 (1953).

В России с января идет массовая вакцинация населения. В стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Кроме того, в конце февраля был зарегистрирован препарат «КовиВак» от Центра Чумакова.