В России число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом выросло на 8%

За последние сутки в России выявлено 11 385 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 8,07% больше, чем было накануне: тогда в стране выявили 10 535 заразившихся. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 290 135.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
- Москва — 2150 (983 134 с начала пандемии);
- Санкт-Петербург — 986 (370 019);
- Московская область — 693 (215 898);
- Нижегородская область — 385 (97 726);
- Воронежская область — 283 (68 737).
Умерли за сутки 475 заболевших, накануне — 441 (рост на 7,71%). Общее число летальных случаев составляет 87 823. Выздоровели 16 123 человека, всего — 3 869 857.
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
- Москва — 51 (15 243 за все время);
- Санкт-Петербург — 48 (11 248);
- Московская область — 29 (4 777);
- Ростовская область — 22 (3 180);
- Воронежская область — 17 (1953).
В России с января идет массовая вакцинация населения. В стране зарегистрированы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Кроме того, в конце февраля был зарегистрирован препарат «КовиВак» от Центра Чумакова.