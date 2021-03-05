Тюремщика приговорили к условному сроку за взятку от заключенного

Первомайский райсуд Новосибирска приговорил к трем годам условно старшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии №3 Вячеслава Энгиноева, признав его виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Как установило следствие, а затем и суд, надсмотрщик получил от осужденного взятку в размере 10,6 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за передачу зарядного устройства к телефон, сим–карты и насвая.

Денежные средства Вячеславу Энгиноеву были переведены на расчетный счет, находящийся в его пользовании.

Илья Николаев