«Мединвестгрупп» заявила о готовности построить онкоцентр в Красноярске

Председатель совета директоров ГК «Мединвестгрупп» Виктор Харитонин заявил о готовности группы в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) построить в Красноярске центр онкологической помощи с онкодиспансером, а также новые объекты здравоохранения на территории краевой больницы.

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, на совещании представителей компании с губернатором региона Александром Уссом также обсуждался вопрос о возможном участии «Мединвестгрупп» в ГЧП-проекте по созданию комплексов стационарного социального обслуживания для людей с ментальным нарушением.

В мероприятии участвовали члены правительства края, руководство Красноярского государственного медицинского университета, представители агентства по управлению государственным имуществом региона. По завершении заседания премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин и Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве между краевым правительством, АО «Фармстандарт» и ООО «МедИнвестГрупп», направленное на повышение качества и доступности медицинской и социальной помощи жителями региона.

«Речь идет не только об обеспечении медицинскими препаратами, но и о реализации крупных инвестиционных проектов в области здравоохранения. Подписанное сегодня соглашение определит план нашей дальнейшей работы», – сказал губернатор.

ГК «Мединвестгрупп» принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Группа инвестирует в региональные проекты в области производства препаратов для лечения онкологических заболеваний и строительства ядерных медицинских центров. «Мединвестгрупп» ранее сообщала, что до 2025 года планирует вложить в открытие 40 новых объектов в России более 20 млрд руб.

Дарья Решетникова