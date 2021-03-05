Под Ярославлем мужчина разобрал железную дорогу и сдал рельсы на металлолом

В Ярославле в отношении 32-летнего мужчины, похитившего железнодорожные рельсы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Житель Ярославля обвиняется по ст.158 УК РФ (Кража).

Согласно материалам дела, 32-летний мужчина на протяжении месяца разбирал рельсы с недействующего подъездного железнодорожного полотна в Ярославском районе, а затем перевозил их на автомобиле в пункт приема металлолома. Общий ущерб составил более 200 тыс. руб.

«Подозреваемым даны признательные показания»,— пояснили в УМВД, уточнив, что обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Дарья Сабаева