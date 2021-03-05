На базе ЛДПР создали Женское движение Сибири

Реготделения ЛДПР на базе своей партии создали Женское движение Сибири для «защиты и поддержки». Отмечается, что участником команды может стать любая жительница Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия.

«Сегодня роль женщин особенно велика. Наряду с традиционным участием женщины в укреплении семейных отношений, воспитании детей, усиливается ее роль в политике, отстаивании государственных принципов, нормального цивилизованного развития общества»,— написал депутат Госдумы от ЛДПР по Енисейскому одномандатному округу Сергей Натаров на своей странице в Facebook. По его данным, в сибирских отделениях партии состоят 150 женщин-депутатов и более 340 активисток.

На своем первом круглом столе участники движения «обсудили темы домашнего насилия, проблемы повышения рождаемости тяжелейшие условия жизни многодетных семей, последствия оптимизации медицины, наметили план работы и формирования ряда законодательных инициатив».

Юлия Сасевич