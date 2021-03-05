Мишустин поручил выяснить, почему предприниматели Тувы не воспользовались поддержкой в пандемию

За время пандемии в Республике Тыва 3 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса приостановили свою работу, сообщил глава региона Шолбан Кара-оол на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Правда, год все равно был очень непростым, в особенности в связи с экономическими ограничениями. Поэтому у нас получилось так, что 3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить работу. Это то направление деятельности, на котором мы должны сосредоточиться»,— цитирует пресс-служба правительства РФ господина Кара-оола. По его словам, все они относились к перечню отраслей, пострадавших в период пандемии COVID-19. По данным главы региона, сейчас в республике 7 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства.

В свою очередь, Михаил Мишустин предположил, что скорее всего до предпринимателей не довели информацию о мерах поддержи. «Давайте сделаем так: я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым предприниматели Тывы не воспользовались этой помощью»,— сказала вице-премьер.

Михаил Мишустин в этом месяце с рабочими визитами уже побывал в Алтайском крае, Туве и Республике Алтай, где провел свой день рождения. В пятницу он находится в Новосибирске, где посетит центр вирусологии «Вектор», Новосибирский государственный университет и Институт ядерной физики, накануне он побывал в логистическом центре Почты России в аэропорту Толмачево.

Юлия Сасевич