Суд в Уфе вынес приговор группе, которая организовала незаконные азартные игры

В Уфе вынесли приговор шести членам организованной преступной группы, которые обвинялись в незаконной организации и проведении азартных игр (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и нарушении авторских прав (пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СКР. Их имена ведомство не раскрывает. Суд приговорил их к условному лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 5 лет со штрафами 250-600 тыс. руб.

По данным следствия, в 2017-2019 годах члены группы организовывали и проводили азартные игры в арендованных помещениях в Уфе. Всего осужденные использовали восемь таких помещений, в которых были установлены игровые автоматы с нелицензированным программным обеспечением.

«В целях конспирации и придания законности преступной деятельности игорные заведения осуществляли работу под видом лицензированной букмекерской конторы ООО «23БЕТ.ру», специализирующейся на приеме ставок на метеорологические данные»,— отметили в СКР.

Общий доход от незаконной деятельности, как установило следствие, оценивается на общую сумму более 96 млн руб. Убыток компании-правообладателя программного обеспечения составил более 41 млн руб.

Осужденные были задержаны в январе 2019 года сотрудниками республиканского СКР, МВД и УФСБ.

Подсудимые вину не признали.

Олег Вахитов