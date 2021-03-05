HeadHunter: спрос на рабочих в России в конце зимы на 53% выше, чем до пандемии

Спрос на рабочих в России в конце зимы на 53% выше, чем до пандемии, следует из данных исследования HeadHunter. На одну вакансию в этой сфере приходится менее двух соискателей.

Резкий рост спроса на рабочие профессии был зафиксирован в первую волну пандемии коронавируса. В мае-июне 2020 года количество вакансий для рабочих в два раза превышало показатели 2019 года и в начале лета достигло рекорда в 130 тыс.

«К концу зимы спрос на рабочих все еще остается высоким, превышая на 53% показатель допандемического периода прошлого года. Хотя в последний месяц зимы 2021 года количество резюме соискателей из числа рабочих также достигло рекордных значений за два года — 135,5 тыс., данная профобласть характеризуется острым дефицитом и на одну вакансию приходится по-прежнему менее двух соискателей»,— приводит данные исследования «РИА Новости».

10 самых востребованных рабочих специальностей:

комплектовщик, укладчик-упаковщик (12,5 тыс. вакансий),

грузчик (11,6 тыс.),

слесарь (10,4 тыс.),

разнорабочий (9,6 тыс.),

наладчик (8,6 тыс.),

механик (8,1 тыс.),

электрик (7,5 тыс.),

монтажник (7,2 тыс.),

электромонтер/кабельщик (7 тыс.),

токарь/фрезеровщик (3,8 тыс.).

Зарплаты для рабочих находятся в диапазоне от 30 до 90 тыс. руб. Порядка 4 тыс. вакансий предлагают зарплаты от 125 тыс. руб.

Эксперты консалтинговой компании McKinsey оценили, что из-за пандемии коронавируса число работников, которые будут вынуждены в ближайшие десять лет поменять профессию, вырастет на 12%. Рост перетоков рабочей силы между отраслями ожидается из-за популяризации удаленной работы, электронной коммерции и автоматизации производств.

Подробнее — в материале “Ъ” «Перетоки работников между отраслями усилятся».