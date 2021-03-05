СК и прокуратура проводят проверку в связи с возгоранием школьного автобуса в Алтайском крае

Правоохранительные органы Алтайского края организовали проверку в связи с возгоранием микроавтобуса, перевозившего школьников. Как рассказали в прокуратуре региона, инцидент произошел 4 марта. Во время движения по маршруту село Целинное — село Верх-Марушка на трассе загорелась «Газель», в которой ехали учащиеся Целинной средней школы №1 — пять школьников 10-11 классов. Подростки были экстренно эвакуированы. Они не пострадали и вскоре уже были дома. Прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за перевозку и осуществление контроля за безопасностью дорожного движения.

Кроме того, свою проверку проводит краевое управление Следственного комитета РФ. Ведомство оценит действия перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке детей, сообщила официальный представитель управления Людмила Разанцева.

Илья Николаев