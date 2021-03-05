Камера, мотор, приговор

Оппозиционер из Татарстана Карим Ямадаев признан виновным в оскорблении властей и призывах к терроризму. Суд обнаружил состав преступлений в короткометражном фильме господина Ямадаева, где инсценировался уголовный процесс над людьми с табличками «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин». Режиссер «приговорил» двоих из них к смертной казни; сам он после этого больше года провел под стражей и теперь должен будет выплатить 300 тыс. руб. Гособвинение запрашивало для оппозиционера почти семь лет колонии.



В четверг Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор по делу оппозиционного активиста из Татарстана Карима Ямадаева. Как сообщил „Ъ“ адвокат Владимир Красиков, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы», господина Ямадаева признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). По первой статье его оштрафовали на 500 тыс. руб., а по второй — на 30 тыс. Суммы были сложены частично; при этом суд учел, что Карим Ямадаев более года находился под стражей. В итоге активисту предстоит выплатить 300 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ“, дело в отношении Карима Ямадаева возбудили 31 декабря 2019 года — после того, как активист разместил в YouTube видеоролик «Судья Грэмм (1-я серия)». На записи инсценировался суд над «обвиняемыми» с черными мешками на лицах и табличками «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин». Действие, согласно сценарию, происходит якобы в 2022 году — «после народного восстания». Судья (его играет сам господин Ямадаев) приговаривает «Дмитрия Пескова» и «Игоря Сечина» к высшей мере наказания, выводит их за кадр и, судя по звукам, сам приводит приговор в исполнение. Потом он возвращается и откладывает суд над третьим обвиняемым на следующее «заседание». Как сообщает «Медиазона», следствие обнаружило в компьютере режиссера файл «План». Из него следовало, что вторую серию планировалось посвятить суду над «Геннадием Тимченко» и «Ириной Яровой», третью — над «Валентиной Матвиенко», «Юрием Чайкой» и «Вячеславом Володиным».

В начале ролика Карим Ямадаев предупреждал, что «все события сериала вымышлены», а «любые сходства с любыми названиями, лицами, фамилиями, именами, должностями и т.д.— случайны». Но от уголовного преследования это его не уберегло.

Следствие посчитало, что запись содержит «высказывания, направленные на оскорбление и унижение достоинства лиц, выполняющих социально значимую деятельность», и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По итогам экспертизы следствие пришло к выводу, что господин Ямадаев «совершил оскорбление представителей власти и действия, направленные на пропаганду идеологии и насилия против органов государственной власти на территории РФ». Так образом, имена героев ролика были связаны следствием с именами президента России, его пресс-секретаря и главы «Роснефти».

В январе 2020 года Карима Ямадаева задержали и поместили в СИЗО. Дело в военном суде в Самаре рассматривалось с сентября прошлого года. Свою вину господин Ямадаев не признал, настаивая на «недопустимости преследования за художественную фантазию». «С нашей стороны суду была представлена рецензия на экспертное заключение, которое было сделано органами предварительного следствия. Также мы представили новое заключение о том, что в ролике нет призывов либо оправдания терроризма»,— заявил „Ъ“ адвокат Владимир Красиков. Он уточнил, что эксперты из гильдии лингвистов «Глэдис» также не увидели в ролике оскорбления президента.

«Оскорбление может быть выражено только в неприличной форме. Эксперты следствия сказали, что слово „преступник“ является формой оскорбления, но мы считаем, что это не является оскорблением»,— пояснил адвокат.

Он также обратил внимание, что сериал рассказывает о событиях «будущего времени, которое на сегодняшний день даже не наступило».

Владимир Красиков пока не знает, будет ли его подзащитный обжаловать решение суда. Отметим, что ранее прокуратура запрашивала для активиста шесть лет и семь месяцев колонии.

Карим Ямадаев (при рождении Валерий Стенькин; позже поменял ФИО) известен в Татарстане как активист «Бессрочного протеста». В марте 2019 года он был арестован на 28 суток за инсталляцию с «надгробным памятником» Владимиру Путину, выставленную у здания следственного отдела: полиция расценила ее как несанкционированный пикет. Кроме того, господин Ямадаев подвергался аресту на восемь суток за инсталляцию «Памятник жертвам политических репрессий», в которой использовалась фотография президента. По обоим административным делам Карим Ямадаев подал жалобы в Европейский суд по правам человека. Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Красикова, после арестов господин Ямадаев не мог найти работу и поэтому решил снять сериал, чтобы заработать на рекламе.

Кирилл Антонов