ФАС одобрила ходатайство ТМК о покупке ЧТПЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство Трубной металлургической компании (ТМК, Дмитрия Пумпянского) о покупке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, Андрея Комарова). Аналогичное ходатайство антимонопольщики одобрили и Загорскому трубному заводу (ЗТЗ, Дениса Сафина), но он уже не претендует на ЧТПЗ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли. ЗТЗ намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента и не рассматривает сделки по слиянию в качестве сценария расширения бизнеса, подтверждал “Ъ” представитель компании.

По данным РБК, сделка по покупке Трубной металлургической компанией ЧТПЗ состоится в марте-апреле.

Стороны сделку не комментируют.

По итогам 2020 года чистая прибыль группы ЧТПЗ составила 6,25 млн руб., что на 37,2% меньше, чем в 2019 году. Выручка от реализации продукции снизилась на 28,2% и составила 137,9 млрд руб., что связано с сокращением отгрузок из-за пандемии коронавируса. Групповой показатель EBITDA составил 28,5 млрд (-10,4% к 2019 году), показатель рентабельности по EBITDA вырос на 4,1 процентного пункта. Объем капитальных затрат составил 6,5 млрд руб. и снизился на 13% к предыдущему периоду.

Группа ЧТПЗ — является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Свердловская область), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».