«Автомобилист» проиграл «Авангарду» второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил омскому «Авангарду» во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где временно расположена домашняя арена «Авангарда», и закончилась со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).

При счете 4:3 за пять минут до окончания третьего тайма «Автомобилист» забросил шайбу, но судья после видеопросмотра ее не засчитал — указал на положение вне игры.

Серия длится до четырех побед. Первый матч «Автомобилист» проиграл «Авангарду» 3:0. Следующие два матча пройдут в Екатеринбурге — 6 и 8 марта.

Николай Яблонский