Каким будет новый аэропорт Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя главы региона, сегодняшний аэровокзальный комплекс, несмотря на большую работу по обновлению и модернизации, уже не может соответствовать потребностям стремительно развивающегося региона. «Пассажиропоток в ближайшей перспективе будет расти, и, если мы заботимся о комфорте наших жителей и гостей Краснодара, нам необходим новый аэропорт»,— рассказал Александр Руппель.

Проект предусматривает не только строительство новой воздушной гавани, которая будет обслуживать до 10 млн пассажиров в год, но и создание транспортно-логистического центра, куда войдет железнодорожный вокзал, автовокзал, складские помещения, объекты туристической отрасли и зоны благоустройства. Территория перспективного развития комплекса составит более 2,5 тыс. га.

По словам Александра Руппеля, проект будет реализовываться в три этапа. Первый предусматривает возведение аэровокзального комплекса — его строительство должно быть завершено до конца 2023 года. Второй этап окончится вводом в эксплуатацию мультимодального хаба: к аэропорту будет подведена железная дорога, появится современный автовокзальный комплекс. С 2030 до 2042 года запланировано строительство складских помещений. «В перспективе этот хаб будет оказывать в том числе услуги железнодорожного, автомобильного и общественного транспорта, что приведет к серьезному увеличению коммерческой активности вокруг аэропорта. Там начнет формироваться новая "точка роста" деловой и производственной активности»,— отметил Александр Руппель.

По его словам, предварительно этот проект был рассмотрен на строительной выставке YugBuild, которая прошла в Краснодаре. «Это было сделано для того, чтобы наши производители строительных материалов смогли поучаствовать в проекте. Для нас это принципиальная задача — обеспечить заказами кубанский бизнес»,— рассказал вице-губернатор края Александр Руппель.

По словам директора по развитию инфраструктуры ГК «Аэродинамика» Рената Сайфуллина, такой проект невозможно реализовать без участия федерального центра и администрации Краснодарского края. «Необходимо отметить участие краевой власти, которая взяла на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры стоимостью 7,7 млрд руб.»,— сообщил он.

Дорога с выходом на трассу М4 «Дон» и большими развязками будет проложена на средства регионального бюджета. «Это важнейший для региона инфраструктурный проект. Дорога уже включена в государственную программу. В этом плане мы синхронизировали все наши усилия с инвестором»,— рассказал Александр Руппель.

Однако поддержка проекта не ограничивается лишь строительством новой трассы. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональные власти осуществляют его сопровождение в части получая технических экспертиз, решения инфраструктурных вопросов, а также вопросов, связанных с изъятием земли под строительство этого важного для края объекта. «Одной из главных задач, вставших перед инвестором, было отражение объекта в новом генплане Краснодара, что, безусловно, уже сделано»,— сообщил заместитель главы Кубани.

Кроме того, для инвестора на уровне края предусмотрены беспрецедентные субсидии на развитие инфраструктуры. «Инвестор может претендовать на субсидии в размере до 70% от затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры. Это значительная региональная мера поддержки, аналогов которой в настоящее время в России нет. Отмечу, что она была введена по поручению Вениамина Кондратьева в непростое для страны время, в период пандемии коронавируса»,— сообщил Александр Руппель.

Инвестиционное соглашение о строительстве нового аэропорта было заключено на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. По словам представителей инвестора, вложения в проект составят около 20 млрд руб., кроме того, еще порядка 4 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на строительство перрона и прокладку рулежных дорожек.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края