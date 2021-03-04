Возбуждено уголовное дело из-за ошибки в ремонте Добрынинского моста в Ярославле

В Ярославле правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с некачественным проведением ремонта Добрынинского путепровода, сообщает ИА REGNUM со ссылкой собственные источники. В сообщении отмечается, что уголовное дело возбуждено за превышение должностных полномочий.

По данным издания, фигурантом уголовного дела является один из сотрудников ярославского «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Агентство является заказчиком работ по проведению ремонта путепровода. Ответственный сотрудник агентства согласовал внесение изменений в документацию на ремонт Добрынинского моста без проведения государственной экспертизы.

В настоящее время для проезда по Добрынинскому мосту открыта после ремонта только одна часть. По второй части моста, где после проведенного в 2020 году ремонта, были выявлены дефекты в пролетной конструкции, движение запрещено. "Ъ-Ярославль" сообщал, что ситуацию с Добрынинским путепроводом взял под контроль губернатор Дмитрий Миронов. По его поручению правительство области обратилось в полицию с просьбой дать соответствующую правовую оценку действиям всех заинтересованных сторон в связи с возникшей ситуацией.

“Ъ-Ярославль” рассказывал, что в конце декабря 2020 года в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля прошли обыски.

Капитальный ремонт Добрынинского путепровода ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт заключен с подрядной организацией АО ГК «ЕКС» на сумму более 490 млн руб. Также в июне 2020 года на завершение работ по ремонту Добрынинского путепровода было дополнительно направлено еще 292 млн руб. В целом за все время на работы по мосту было выделено около 1 млрд руб.

Накануне на заседании муниципалитета Ярославля было сообщено, что на продолжение ремонта Добрынинского путепровода будет выделено еще 219 млн руб.

Подробнее о реконструкции моста в материале “Ъ-Ярославль” — «Полумост с трещиной».

Антон Антонов