В завершение ремонта Добрынинского моста вложат еще 219 млн рублей

В Ярославле на проведение второго этапа работ по ремонту Добрынинского путепровода выделят еще 219 млн руб. Об этом стало известно на заседании муниципалитета Ярославля 3 марта. Данные средства будут перенаправлены на ремонт моста из других статей, путем внесения изменений в бюджет города на 2021 год.

«Есть переписка, где нам гарантируют возврат этих средств, поэтому деньги не из нашего бюджета. Сейчас нужно не потерять время, чтобы в строительный сезон получить подрядчика, а не получить его в июле месяце, и тогда мы уходим с ремонтом моста в 2022 год. Для этого эта процедура и проводится, деньги нам будут возвращены»,— рассказал на заседании муниципалитета мэр Ярославля Владимир Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что капитальный ремонт Добрынинского путепровода проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС» по контракту на сумму более 490 млн руб. В июне 2020 года на завершение работ дополнительно направлялось еще 292 млн руб. В целом за все время на работы по мосту было выделено около 1 млрд руб. Планировалось, что мост будет сдан в октябре 2020 года.

Напомним, отремонтированный участок Добрынинского моста открыли 12 мая 2020 года. Через неделю путепровод закрыли из-за дефектов в его пролетном строении. Экспертизу проблемного участка проводили специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы. В итоге было принято решение проводить дополнительные ремонтные работы на уже отремонтированном участке, где были выявлены дефекты. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в связи с задержками в ремонте путепровода.

В ноябре 2020 года по одной части Добрынинского моста было открыто движение. Вторая часть остается закрытой.

Подробнее о реконструкции моста в материале “Ъ-Ярославль” — «Полумост с трещиной».

Дарья Сабаева