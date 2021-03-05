Суд арестовал имущество бывших директоров центральной управляющей компании Перми

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Управляющая компания “Центр”» о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество бывших гендиректоров общества Вадима Князева и Максима Сергеева. Ранее управляющий должника направил в суд заявление о привлечении контролирующих компанию лиц к субсидиарной ответственности.

Суд счел, что для обеспечения исполнимости судебного акта в случае удовлетворения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности данные меры являются достаточными и соответствуют процессуальным нормам. Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено. На имущество Вадима Князева и Максима Сергеева и находящиеся на их на расчетных, депозитных счетах денежные средства (в том числе те, которые будут поступать в будущем) наложен арест.

Напомним, УК «Центр» была признана банкротом в ноябре 2020 года. Согласно материалам суда, в управлении УК «Центр» было более ста домов на территории Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов Перми. На 1 октября прошлого года их число сократилось до 35. Размер требований кредиторов — 71,2 млн руб., в то время как инвентаризация имущества показала наличие у должника имущественных активов (офисная мебель и оргтехника) на 1 млн руб.

По данным kartoteka.ru, Вадим Князев возглавлял УК «Центр» с 2014 по 2018 год с перерывами. В общей сложности, господин Кназев заступал на пост гендиректора компании четыре раза, в последний раз он возглавлял ее с 9 по 21 октября 2018 года. Максим Сергеев занимал эту должность дважды: сначала с 15 мая по 8 октября 2018 года, а затем с 22 октября 2018-го по 29 марта 2019 года.

Стоит отметить также, что совладелец УК «Центр» Владимир Кулешов сейчас отбывает срок в колонии по уголовному делу о хищении средств жителей Перми через ООО «ИРЦ-Прикамье». Приговор ему был вынесен в этом году. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).