Под блюда расширяют прилавки

Оператор более 300 корнеров с готовыми блюдами «Милти» — новый проект основателя купонного сервиса Biglion Олега Савцова — готовится к экспансии. Компания планирует выходить в стрит-ритейл, открывая магазины площадью до 30 кв. м, что позволит расширить ассортимент и организовать обеденную зону. Это конкурентный сегмент, а покрыть затраты на аренду в локациях с высоким трафиком может быть сложно.

Поставщик готовых блюд, которые позиционируются как здоровое питание, «Милти» начнет развиваться в стрит-ритейле. Компания планирует открывать магазины площадью 20–30 кв. м, следует из опубликованной в профиле «Милти» на портале HeadHunter вакансии менеджера по этому направлению. Сейчас под управлением «Милти» находится около 300 корнеров в Москве и Подмосковье. Точки размещаются в торговых и бизнес-центрах, а также в зонах крупных сетей, включая «Перекресток» (входит в X5 Retail Group), Billa, «Лента», «О’кей» и др. В «Милти» также входит собственное производство, в ассортименте — завтраки, салаты, супы, вторые блюда, выпечка и пр. В 2019 году оборот «Милти» вырос почти в три раза, до 1,63 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 28,1 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

«Милти» — новый проект одного из основателей крупного российского купонного сервиса Biglion Олега Савцова, знает собеседник “Ъ” на рынке торговли готовыми блюдами. Господин Савцов вышел из числа акционеров Biglion в ходе корпоративного конфликта с другим основателем Владимиром Виноградовым в 2017 году. При поддержке ru-Net Леонида Богуславского и американской Tiger Global господин Виноградов настаивал на закрытии части направлений Biglion, с чем был не согласен Олег Савцов (см. “Ъ” от 6 апреля 2017 года). Согласно ЕГРЮЛ, господин Савцов владеет 100% «Милти» с конца 2019 года, до этого компания принадлежала гендиректору Дмитрию Морозюку. Олег Савцов не ответил на звонок “Ъ”, в «Милти» комментарий не предоставили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость открытия магазина площадью 20–30 кв. м примерно в 1 млн руб. Эксперт полагает, что «Милти» решила воспользоваться возможностью занять освободившиеся во время кризиса точки в стрит-ритейле с высоким трафиком. По его словам, на большей площади оператор может представить расширенный ассортимент и организовать обеденную зону. В подобном формате, к примеру, работает сеть Prime (входит в Novikov Group Аркадия Новикова), напоминает господин Бурмистров. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина говорит, что в Москве на территории города, особенно у станций метро и в точках деловой активности, продажа такой продукции будет востребованной. Но помещения площадью 20–30 кв. м у метро сдаются по высоким арендным ставкам, которые достигают 260 тыс. руб. за 1 кв. м в год, и мини-магазину такого формата их будет сложно поддержать, предупреждает она.

Партнер Colliers Станислав Бибик, впрочем, отмечает, что помещений малых форматов в стрит-ритейле большое количество, а многие собственники готовы идти на уступки, если понимают, что арендатор достаточно надежный. Консультант напоминает, что популярность готовой еды в формате grab & go начала расти еще до пандемии COVID-19, а в 2020 году подобные проекты начали запускать многие рестораны и кафе. Так, сеть «Грабли» Романа Рожниковского открывала магазины с продукцией собственной фабрики-кухни и планировала поставлять еду в розничные сети (см. “Ъ” от 31 июля 2020 года). Кроме того, формат небольших магазинов с едой стал интересен крупным игрокам. «Магнит» в 2020 году начал тестировать проект киосков площадью до 60 кв. м «Магнит Go», предлагающих еду и другие товары навынос в локациях с высоким трафиком. Представитель Prime Мария Лошкова подтверждает, что сегмент конкурентный. «Еду в формате grab & go не делает только ленивый. Вопрос, чем "Милти" отличается от кулинарных отделов супермаркетов»,— указывает она.

Анатолий Костырев