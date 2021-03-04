В Нижнем Новгороде для туристической отрасли открылся форум «Гостеприимство 800» Сегодня в Нижнем Новгороде открылся форум «Гостеприимство 800», который объединил более сотни турфирм, рестораторов и отельеров

Как отметил губернатор Глеб Никитин во время своего выступления на площадке, туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

За последние 10 лет турпоток в Нижегородскую область вырос в два раза, с 614,5 тысяч до 1,2 миллиона человек, а объем услуг отрасли — почти втрое, с 4,9 миллиарда до 14,1 миллиарда рублей.

Отметим, в рамках форума «Гостеприимство 800» для туристической отрасли пройдет презентация программ празднования 800-летия Нижнего Новгорода и инфраструктурных изменений города. Кроме того, состоится секционная работа по обсуждению ключевых вопросов подготовки празднования юбилея, дискуссионная сессия, а также презентация «Нижегородского сета» от лучших шеф-поваров Нижнего Новгорода.