04 марта, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде для туристической отрасли открылся форум «Гостеприимство 800»

Сегодня в Нижнем Новгороде открылся форум «Гостеприимство 800», который объединил более сотни турфирм, рестораторов и отельеров

от

Как отметил губернатор Глеб Никитин во время своего выступления на площадке, туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.


За последние 10 лет турпоток в Нижегородскую область вырос в два раза, с 614,5 тысяч до 1,2 миллиона человек, а объем услуг отрасли — почти втрое, с 4,9 миллиарда до 14,1 миллиарда рублей.

Отметим, в рамках форума «Гостеприимство 800» для туристической отрасли пройдет презентация программ празднования 800-летия Нижнего Новгорода и инфраструктурных изменений города. Кроме того, состоится секционная работа по обсуждению ключевых вопросов подготовки празднования юбилея, дискуссионная сессия, а также презентация «Нижегородского сета» от лучших шеф-поваров Нижнего Новгорода.

Комментарии

Печать

обсуждение

Программы

Годовая инфляция в Нижегородской области в январе составила 5,9% Центральный Банк продолжает публикацию аналитических материалов об инфляции в российских регионах
Больше, чем поэт Елена Крюкова стала лауреатом литературной премии имени Николая Благова
Годовая инфляция в Нижегородской области в декабре 2020 года составила 5,8% Банк России продолжает мониторинг потребительских цен в стране и в регионах
Всякому по силам его Нижегородцев призывают воздержаться от Крещенских купаний
Пластмассы из вторсырья Открыто первое производство резидента особой экономической зоны «Кулибин»
Личная ответственность Мэр Нижнего Новгорода назвал пять главных для него событий года
Профиль пользователя