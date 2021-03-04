«Нижнекамскнефтехим» опроверг сообщения о загрязнении воздуха из-за пожара

Пожар на заводе изопрена мономера «Нижнекамскнефтехима», произошедший сегодня утром, не мог повлиять на качество воздуха в Нижнекамске, заявила компания в опровержение сообщений СМИ, появившихся после публикации данных лаборатории управления Гидрометцентра по Татарстану.

«Для оказания влияния на атмосферный воздух в городе Нижнекамске со стороны промплощадки направление ветра должно быть восточным, то есть в сторону города»,— говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Однако в момент пожара ветер был южным, отмечается в нем.

Кроме того, пожар не мог дать превышение ПДК по хлороформу, о котором сообщило управление Гидрометцентра по Татарстану, поскольку это вещество «не имеет отношения к продуктам и веществам, применяемым и используемым в производстве установки ДБ-3 завода ИМ», заверили в «Нижнекамскнефтехиме».

В пресс-службе отметили, что лаборатория компании, которая ведет непрерывный контроль загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны в ближайшем населенном пункте по направлению ветра, подтверждает, что все результаты анализа воздуха находятся в норме.

Как писал «Ъ-Казань», сообщение о пожаре на промплощадке «Нижнекамскнефтехима» поступило в 9:47 четверга: на заводе изопрена мономера произошел разлив нефтепродуктов с последующим горением. В 10:18 пожар локализовали, а в 11:05 ликвидировали. Площадь пожара составила 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"