На территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар По факту произошедшего проводится проверка

В Татарстане на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошел разлив продукта с последующим горением. Об этом говорится в сообщении МЧС региона/

Отмечается, что сообщение о задымлении поступило в 9:50. Вскоре на место ЧП прибыли пожарные. «По прибытии первых пожарных подразделений происходил разлив продукта (устанавливается) с последующим горением», — отмечается в сообщении.

Площадь пожара пока неизвестна. В 10:18 пожар удалось локализовать, в 11:05 ликвидировали открытое горение.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана отметили, что на место ЧП выехали прокурор Нижнекамска Ольга Купова и зампрокурора Руслан Миннибаев. Проводится проверка.

"Ъ-Казань"