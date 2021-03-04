После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» выявили превышение вредных веществ

В Нижнекамске после пожара на «Нижнекамскнефтехиме» отобрали пробы атмосферного воздуха с подветренной стороны от места ЧП. Они показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что там выявили превышение ПДК по хлороформу в 1,1 раза. Кроме того, были отобраны пробы атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Нижнекамске . № 1 и №3, где выявили превышение ПДК по фенолу в 1,1 раза.

Напомним, сам пожар произошел сегодня утром. Сообщение об этом поступило в 9:47. Как выяснило МЧС Татарстана, на заводе изопрена мономера произошел разлив нефтепродуктов с последующим горением. В 10:18 пожар локализовали, а в 11:05 ликвидировали. Площадь пожара составила 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина инцидента пока неизвестна.

"Ъ-Казань"