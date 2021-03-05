Недолгий полет

Генерального директора челябинского аэропорта Андрея Осипова заключили под домашний арест по подозрению в инсценировке ДТП со служебным автомобилем авиапредприятия, позволившей получить незаконные страховые выплаты. Руководителю воздушной гавани грозит до шести лет лишения свободы. Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах не исключают, что уголовное дело может повлечь за собой расследование нарушений при подготовке аэродрома к саммитам ШОС и БРИКС.



Центральный районный суд Челябинска заключил под домашний арест на два месяца гендиректора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, господин Осипов скрылся с места аварии, а затем предоставил в страховую компанию ложные сведения об обстоятельствах ДТП, чтобы получить выплаты. Сумма ущерба оценивается в 170 тыс. руб. Санкция инкриминируемой руководителю статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. При этом не исключается, что главе аэропорта могут вменить другие эпизоды. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники УФСБ региона.

АО «Челябинское авиапредприятие» входит в «Новапорт-Холдинг», который является частью корпорации AEON бизнесмена Романа Троценко. Андрей Осипов возглавляет аэропорт Челябинска с ноября 2019 года. До этого он занимал аналогичную должность в Мурманске.

Предыдущий глава аэропорта Юрий Коньков также подвергался уголовному преследованию. В 2017 году его обвиняли в самоуправстве (ч.1 ст.330 УК РФ). Как доказал суд, руководитель, в отсутствие полномочий распоряжаться имуществом аэропорта, сдал в аренду секцию на складе транспортного оборудования, чем причинил государству ущерб в 1,67 млн руб. Уголовное дело было прекращено в связи с полным возмещением ущерба обвиняемым. Юрий Коньков получил судебный штраф в размере 70 тыс. руб.

Уголовное дело против главы воздушной гавани, по данным местных СМИ, может повлечь за собой расследование махинаций, связанных с подготовкой к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС, отмененным по решению президента РФ. Работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры челябинского аэропорта были выполнены с запозданием — завершить их планировалось еще в 2019 году, но сроки сдачи постоянно переносили. Летом 2020 года Счетная палата РФ в ходе проверки обнаружила незавершенные работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции патрульной дороги и трех рулежных дорожек, а также по возведению различных сооружений.

Общий бюджет проекта реконструкции аэродрома в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составил 5,4 млрд руб. Подрядчиком выступала компания «Центродорстрой». О завершении реконструкции аэропорта и присвоении ему третьей категории ICAO (международной организации гражданской авиации), позволяющей отправлять и принимать самолеты в любую погоду, было объявлено лишь в феврале текущего года.

Михаил Бычков