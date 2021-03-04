Из «Клевого места» в СИЗО Астраханского телеведущего арестовали по подозрению в мошенничестве

Кировский районный суд Астрахани заключил под стражу на два месяца журналиста и телеведущего Игоря Белякова. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Следствие полагает, что фирма, директором которой является господин Беляков, заключала контракты с ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры» по выпуску телевизионных передач и предположительно исполнила некоторые работы не в полном объеме. При этом, по словам адвоката журналиста, организация не предъявляла претензий исполнителю.

По решению Кировского районного суда Астрахани журналист и телеведущий Игорь Беляков заключен под стражу до 27 апреля. 1 марта он был задержан по подозрению в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат господина Белякова Полина Тамакулова сообщила, что уголовное дело было возбуждено астраханским управлением ФСБ. В ведомстве никаких комментариев об уголовном деле не дают.

Журналист Игорь Беляков является директором ООО «РГ "Астраханский пресс-клуб"». Как стало известно “Ъ”, его компания оказывала услуги ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры», имеющему бюджетное финансирование. Фирма телеведущего в течение четырех лет заключала с ним контракты по выпуску передач на телеканале ГТРК «Лотос» и радиоканале «Южная волна». Выпуски выходили в эфир сначала за плату со стороны ООО «РГ "Астраханский пресс-клуб"», но спустя некоторое время стали выходить на безвозмездной основе: передачи набрали высокую популярность среди зрителей, поэтому телеканал выбрал именно такую форму вещания.

Следствие посчитало, что компания господина Белякова выполняла свою работу по договору не в полном объеме.

Так, сумма невыполненных работ якобы составила около 4 млн руб.

Как уточнила адвокат, со стороны спортивной организации к фирме телеведущего претензий не было и все работы по договору выполнялись в срок.

Игорь Беляков — автор передачи о рыбалке «Клевое место» и организатор фестиваля «Вобла». Ранее он был пресс-секретарем первого губернатора Астраханской области Анатолия Гужвина. Кроме того, в регионе господин Беляков известен как политтехнолог, однако источники “Ъ” отметили, что этой работой он вплотную не занимается уже несколько лет.

В ГТРК «Лотос» в среду некому было прокомментировать уголовное дело.

Ряд источников “Ъ” сообщили, что в телерадиокомпании проводились следственные действия, но подтвердить эту информацию в ГТРК не смогли.

Ряд астраханских политиков выступили в поддержку и подписали поручительство за господина Белякова. Однако суд при принятии решения о мере пресечения не принял его во внимание. Поручительство подписали депутаты Госдумы РФ Леонид Огуль и Олег Шеин, депутат думы Астраханской области Александр Ходаев, а также бывшая глава Астрахани Алена Губанова.

«Знаю Игоря Белякова 30 лет и, как большинство астраханцев, верю в то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют. Я подписала поручительство, потому что убеждена: вины Игоря Белякова нет, есть некие бюрократические несуразицы»,— отметила госпожа Губанова

Депутат Госдумы Олег Шеин сказал “Ъ”, что у него «нет оснований сомневаться в личной порядочности Игоря Белякова и в том, что это абсолютно честный человек». Он уточнил, что реакция всего астраханского сообщества безотносительно каких-то политических предпочтений здесь совершенно определенная. «Игоря Белякова все мы хорошо знаем и любим как человека, который вел профессиональные передачи о рыбалке, проводил фестивали "Вобла". И он, как очень популярный телеведущий, соответственно, имел заказ на передачу, и в контракте было указано, что плата идет на изготовление материала. Заказчика в принципе это устраивало, и от него нет никаких жалоб.

Это вообще какая-то непонятная история. Никто не понимает мотивации следствия»,— отметил Олег Шеин.

В Союзе журналистов России (СЖР) отметили, что готовы оказать юридическую поддержку господину Белякову. Заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий пояснил, что ситуация «находится на контроле СЖР». По его словам, специалисты намерены обратиться в прокуратуру, чтобы та проконтролировала, нет ли нарушений в ведении уголовного дела.

Мария Шахрай, Саратов