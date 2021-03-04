TikTok разрабатывает аналог Clubhouse для пользователей из Китая

Китайская компания ByteDance (владеет TikTok) разрабатывает сервис аудиочатов наподобие Clubhouse специально для пользователей из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Приложение от ByteDance пока еще находится в ранней стадии разработки, однако к нему существует значительный интерес со стороны руководства компании. Китай запретил приложение Clubhouse в феврале 2021 года, после чего в стране появилось с дюжину похожих по функционалу приложений. Среди них есть обновленное приложение Mi Talk от Xiaomi, которое в новой версии стало аудиосервисом, ориентированным на профессионалов. Новые аналоги, учитывающие цензуру и госконтроль в Китае, также находятся в разработке, по информации Reuters.

Евгений Федуненко