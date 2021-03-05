Гостиницы потеряли в весе

Заполняемость городских отелей в Екатеринбурге в 2020 году из-за пандемии COVID-19 снизилась на 38%, в то время как загрузка загородных отелей увеличилась на 45%. По предварительным данным, гостиничный бизнес в столице Урала потерял 40–45% дохода. По оптимистичным прогнозам, отельный рынок начнет восстанавливаться уже в 2021 году.



В 2020 году предпочтения уральцев и туристов в отдыхе сместились от городских отелей в пользу загородных коттеджей и баз отдыха.

По данным директора по развитию Usta Group (объединяет отели и рестораны) Юлии Якуниной, загрузка городских отелей в прошлом году снизилась на 38% по сравнению с 2019 годом, а стоимость номеров — на 14%. Заполняемость в загородных отелях, наоборот, возросла на 40–45%, цены — на 5%.

Госпожа Якунина отметила, что за год число поисковых запросов загородных отелей и баз отдыха в «Яндексе» возросло на 33% и 21% соответственно.

Участники рынка связывают изменения в предпочтениях гостей с пандемией коронавирусной инфекции. «Деловой туризм упал на 50%, границы закрыли, а людям надо отдыхать»,— пояснил управляющий отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев. Долю постояльцев городских отелей частично перетянули апарт-отели, у которых ниже стоимость услуг и есть возможность сэкономить на питании, так как гость самостоятельно готовит пищу, уточнила Юлия Якунина.

Ранее председатель комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации Максим Афанасьев сообщал о том, что в екатеринбургских отелях и гостиницах средняя стоимость проживания выросла. Так, в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, средняя стоимость размещения в гостиницах категории «3 звезды» выросла с 3,6 до 3,8 тыс. руб., в гостиницах категории «4 звезды» — с 4,8 до 5,1 тыс. руб., а в гостиницах «5 звезд» — с 8,8 до 9 тыс. руб. По словам господина Афанасьева, уровень загрузки в 2019 году составил 64%, в 2020 году упал до 40%. В 2021 году, по прогнозу администрации, показатель должен вырасти до 45%, а в 2023 году — до 65–70%.

По словам господина Дерендяева, в разгар пандемии, в апреле, загрузка городских отелей составляла 5–10%, хотя «обычно из-за деловой активности в апреле номерной фонд в гостиницах заполнялся на 70%».



«Снижение потока мы начали ощущать еще в середине марта, когда начались отмены групповых бронирований на мартовские каникулы. В апреле–мае отели стояли пустыми, с июня в городе началось оживление. Оно продлилось до конца октября — начала второй волны пандемии»,— рассказал господин Дерендяев. Из-за распространения COVID-19 сфера гостиничного бизнеса потеряла 40–45% доходов, отметил эксперт. По его словам, в 2020 году закрылось порядка десяти отелей до 25–30 номеров.

Спрос на загородный отдых привел к появлению кэмпингов и глэмпингов в Свердловской области. «Кажется, что это простой вид отдыха, но за счет дизайна и эксклюзивности он востребован у среднего класса, а благодаря определенному уровню комфорта этот вид отдыха претендует на хорошую цену от 2 до 5 тыс. руб. за ночь»,— рассказала Юлия Якунина.

Несмотря на изменения предпочтений постояльцев, требования к сервису только возросли. Так, по данным Usta Group, объем выручки по дополнительным услугам в отелях вырос на 49%.

«Приезжая в отель, гость ожидает увидеть сферу развлечений, соответствующую инфраструктуре в Турции. Помимо этого, он ждет уникальных программ и впечатлений»,— отметила Юлия Якунина.

Однако, по ее словам, не все отели увеличивают инфраструктуру пропорционально росту числа номеров. «Перед сферой гостеприимства стоит задача: подтянуть уровень своей инфраструктуры под запросы постояльцев»,— подчеркнула госпожа Якунина.

Юлия Якунина полагает, что деловая активность в Екатеринбурге начала восстанавливаться уже летом, а вторую волну отели и гостиницы пережили легче, так как отработали механизмы оптимизации и «не были в режиме внезапного стресса». «В регионе уже проводятся небольшие мероприятия на 50–100 человек. Судя по бронированию, ближе к лету ожидаются более крупные мероприятия, например Кубок по боксу. Это говорит о том, что в 2021 году началось восстановление отрасли»,— добавила она.

Сергей Дерендяев полагает, что сфера будет восстанавливаться очень долго. «В этом году она не восстановится, потому что границы закрыты, действуют ограничения по групповому туризму и проведению массовых мероприятий. Основной поток иностранных туристов в Екатеринбург шел из европейских стран и Китая. Рынок останется в таком состоянии, пока ситуация в других странах не выправится»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Реутова