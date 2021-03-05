«Оша» разлилась в суде

В Омске суд рассмотрел второе уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «Ликеро-водочный завод „Оша“» Андрея Аверченко. Он обвинялся в неуплате налогов и акцизов на сумму свыше 1,1 млрд руб. от реализации неучтенной алкогольной продукции — около 5,3 млн дал пива. К трехлетнему тюремному сроку, который у бывшего топ-менеджера уже был, ему добавили еще два с половиной года. Предприниматель заявлял о необос­нованности обвинений: по его словам, мощностей ЛВЗ было недостаточно, чтобы произвести такое количество «неучтенки».



В четверг, 4 марта, в Ленинском райсуде Омска огласили приговор 50-летнему Андрею Аверченко, бывшему директору ЛВЗ «Оша», некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции Омской области.

Как рассказала старший помощник руководителя омского управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова, события, изложенные в материалах дела, произошли в 2014–2016 годах. Гендиректор, по версии следствия, организовал схему реализации неучтенной продукции, выручка от которой налогом не облагалась. В декларациях же указывались ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате. Правоохранители подсчитали, что топ-менеджер скрыл выручку предприятия от продажи около 5,3 млн дал пива, недоимка по НДС и акцизам за указанный период составила более 1,1 млрд руб. Проверка налоговиков установила, что незадекларированная продукция выводилась через предприятия-«транзитеры» ООО «Реал», ООО «Арман», ООО «Комплектторгпоставка», ООО «Софтдринкс», ООО «Трейдплюс», которые, по данным ФНС, не имели ни ликвидного имущества, ни сотрудников.

По словам участников расследования, они установили всех покупателей «неучтенки», в том числе в других регионах, а также добились ареста имущества предприятия (подъездные пути и производственные помещения) стоимостью около 1,2 млрд руб. Это было сделано в качестве обес­печительных мер. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), наказание по ней — до шести лет заключения.

Задерживать Андрея Аверченко не пришлось. В это время бывший гендиректор ЛВЗ уже отбывал наказание по аналогичному делу — о махинациях с налогами на 312 млн руб. В ноябре 2018 года ему назначили три года лишения свободы. Первое время он находился в колонии общего режима №8, а затем ему смягчили режим и перевели в колонию-поселение, расположенную на окраине Омска.

Как и по первому делу, Андрей Авеченко, возглавлявший ЛВЗ с 2011 по 2018 год, новые обвинения в свой адрес отрицал. По его словам, мощностей завода было недостаточно, чтобы произвести тот объем «неучтенки», который ему вменяется в вину. Судью Елену Московец Андрей Аверченко просил вынести справедливое решение. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Как сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, экс-директору ЛВЗ с учетом первого приговора присудили пять с половиной лет общего режима (гособвинение просило на полтора года больше) и взяли под стражу.

Группа «Оша», в которую входит одноименный завод, ведет свою историю с начала 1990-х годов. В структуру холдинга входили продовольственная корпорация, спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства, ТД Brands Management Services, ресторан-паб «Туманный Альбион». В портфеле завода — торговые марки «Оша», Jolly Joker, «Монархия абсолютная», «Веретено», «Монархия», «Русский характер», «Тунгуска», «Омская крепость» и др. В январе 2020 года ЛВЗ признан банк­ротом по требованию налоговой инспекции. В реестр требований кредиторов включены финансовые претензии на сумму около 1,6 млрд руб. В декабре работники ЛВЗ пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на новые претензии со стороны налоговой инспекции. По их мнению, ФНС несправедливо насчитала предприятию 2,3 млрд руб. задолженности за якобы заниженную выручку и реализацию неучтенной алкогольной продукции в 2014–2015 годах. Пока эти требования не включены в реестр ЛВЗ. Как уточнил „Ъ-Сибирь“ представитель учредителя ООО «ЛВЗ „Оша“» Максим Хабаров, в ответ на письмо работников в управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций сообщили, что поставленные в обращении вопросы были рассмотрены в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ, и рекомендовали самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, «если в действиях каких-либо лиц или органов содержатся признаки правонарушения».

Константин Воронов, Оксана Павлова