Сотрудник салона связи из Оренбурга осужден за продажу персональных данных абонентов

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор сотруднику одного из местных салонов связи за передачу данных абонентов неустановленному лицу. Он осужден по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Об этом сообщает источник “Ъ” в правоохранительных органах.

Ранее силовики установили, что обвиняемый причастен к преступлению. В частности, они выяснили, что мужчина на рабочем месте использовал персональный компьютер, подключенный к корпоративной сети электросвязи, для незаконного доступа к автоматизированной системе WebDealer, которая применялась для продаж и обслуживания клиентов.

Через нее обвиняемый получал информацию о входящих и исходящих телефонных звонках и SMS-сообщениях абонентов сети Tele2 и пересылал ее на электронную почту неустановленного лица, выяснили правоохранители. За это он получал денежное вознаграждение, сообщает источник. В итоге суд ограничил мужчине свободу на два года.

Георгий Портнов