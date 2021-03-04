Русский поджигатель не задержался в США

Иммиграционная и таможенная служба США (U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)) депортировала в Россию 32-летнего Станислава Лисицкого, разыскиваемого за покушение на убийство. Ранее Лисицкий был уже осужден в США за участие в мошенничестве с онлайн-продажей автомобилей, процедура высылки началась после того, как он отбыл срок заключения. Российские правоохранительные органы считают, что он может быть причастен к поджогу дома губернатора Волгоградской области в 2016 году. Ранее по этому делу уже были осуждены несколько человек.

Из США депортирован гражданин России Станислав Лисицкий, разыскиваемый российскими правоохранительными органами по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Как сообщает пресс-служба Иммиграционной и таможенной службы США, еще в начале декабря сотрудники ведомства сопроводили 32-летнего мужчину в РФ чартерным рейсом и передали российским властям в аэропорту Шереметьево в Москве.

По данным Иммиграционной и таможенной службы США, просрочивший гостевую визу еще в 2017 году Станислав Лисицкий через два года был осужден судом Южного округа Нью-Йорка. По делу о мошенничестве на $4,5 млн он получил 1,5 года лишения свободы.

«По истечении срока его тюремного заключения ICE взяла его под стражу и в феврале 2020 года начала процедуру депортации»,— пояснили в американском ведомстве.

В декабре 2019 года Станислав Лисицкий вместе с группой граждан Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии был признан виновным в крупном мошенничестве судом Южного округа Нью-Йорка. С ноября 2016 по июль 2018 года преступная группа, выдавая себя за автомобильных дилеров, распространяла рекламу ретроавтомобилей. Тем, кто интересовался товаром, злоумышленники предлагали зайти на некие сайты и там оплатить доставку. После того как средства поступали на счет мошенников, последние прекращали общение с «клиентами». Таким образом, злоумышленники получили около $4,5 млн. Станислав Лисицкий признал вину. Он также должен возместить ущерб пострадавшим в размере $154,7 тыс.

Станислав Лисицкий, по версии следствия, мог быть одним из непосредственных поджигателей дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. В Волгограде уже осуждены трое исполнителей преступления. В ноябре прошлого года Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Ивану Железникову и Дмитрию Ушакову. Суд согласился с позицией обвинения и признал их виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и попытке сжечь чужое имущество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В этих же преступлениях обвинялся волгоградец Виталий Семисотнов, но дело в отношении него рассматривалось отдельно, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

Согласно материалам дела, для поджога дома злоумышленники взяли две пятилитровые канистры с бензином. Подойдя к дому, в котором жил губернатор, они облили бензином одну из внешних стен, изготовленных из деревянного бруса, подожгли ее и скрылись.

Пожара не произошло, так как стены дома были обработаны огнезащитным химическим веществом — и огонь погас сам.

Иван Железников был приговорен к шести годам колонии строгого режима, Дмитрий Ушаков — к восьми. Виталий Семисотнов был осужден на семь лет колонии строгого режима. Станислав Лисицкий скрылся от следствия, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Известно, что он прибыл в США по временной визе в 2017 году.

Господин Бочаров связал произошедшее с тем, что начиная со 2 апреля 2014 года, когда он возглавил область, ему «неоднократно поступали угрозы», в том числе «физической расправы».

В ходе расследования дела о попытке поджога был задержан бывший директор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который признался, что это он поручил нескольким знакомым поджечь дом в Латошкино. Также он сообщил следствию, что действовал по совету местного предпринимателя Владимира Зубкова в интересах теперь уже бывшего начальника областного следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) Михаила Музраева, также находящегося сейчас под арестом.

Михаила Музраева, которого следствие считает организатором поджога дома волгоградского губернатора, и Владимира Зубкова сотрудники ФСБ и ГСУ СКР задержали в июне 2019 года.

Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В начале мая в дело Михаилу Музраеву добавилось обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что он давал подчиненным не отвечающие интересам службы указания. Михаил Музраев вину не признает.

Сергей Петунин, Саратов