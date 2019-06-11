Генерала заметили на поджоге

Генерал-лейтенант Михаил Музраев, в течение 11 лет возглавлявший следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, а затем являвшийся советником главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, вчера был задержан по делу о покушении на главу региона Андрея Бочарова. Еще одним фигурантом скандального расследования стал местный предприниматель Владимир Зубков, которого, как и других «авторитетов», мог крышевать генерал.

Господа Зубков и Музраев вчера утром были задержаны сотрудниками ФСБ и ГСУ СКР, после чего их, по некоторым данным, отправили самолетом в Москву. При этом пока непонятно, какое из ведомств будет продолжать расследование. Учитывая вес, который имел в Следственном комитете генерал-лейтенант Музраев, Генпрокуратура может передать его дело, как уже было с выходцами из Волгограда, дослужившимися до генеральских постов в СКР Денисом Никандровым и Александром Дрымановым, в СУ ФСБ.

Михаил Музраев и Владимир Зубков проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Преступление было совершено в ночь на 16 ноября 2016 года. Злоумышленники проникли на территорию частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь дом, находившийся в пользовании семьи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

В ходе расследования выяснилось, что в нападении участвовали пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Господина Ремезова задержали 23 мая этого года, после чего он, по некоторым данным, решил сотрудничать со следствием, дав показания на еще одного авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова и бывшего руководителя СУ СКР Михаила Музраева. Якобы последний, получая откаты, оказывал покровительство криминальной группе, действовавшей в Волгограде.

По данным следствия, еще в 2003 году господин Ремезов на чрезвычайно выгодных для себя условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном муниципальном рынке города. Указанные торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая значительную прибыль.

Глава региона в целях пополнения бюджета Волгоградской области стал принимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность прибыльных объектов, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам. Когда все судебные тяжбы были проиграны, господин Ремезов, по версии следствия, решил устранить чиновника. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам, а сам в это время выехал за границу, тем самым создавая алиби на случай, если сообщники будут задержаны.

Как выяснилось в ходе расследования этого уголовного дела, на счету группировки господина Ремезова, существовавшей с 2012 года, еще несколько преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без его согласия на рынке, избиение одного из муниципальных чиновников, с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательства в бизнес-конфликты, которые также решались исключительно силовыми методами — с помощью поджогов и избиений.

При этом следует отметить, что генерал-лейтенант Музраев, задержанный в рамках дела о поджоге, в течение многих лет являлся одной из ключевых фигур в системе СКР. СУ СКР он возглавлял с 2007 по 2018 год, а до этого в течение 11 лет занимал должность заместителя прокурора Волгоградской области по следствию. В ходе расследований, которыми он руководил, за коррупцию и хищения были осуждены десятки влиятельных местных чиновников, раскрыты громкие убийства и даже теракты, совершенные в октябре и декабре 2013 года в автобусе и на вокзале «Волгоград-1». В 2015 году их организаторы получили длительные сроки заключения. Сам генерал Музраев являлся почетным работником сразу двух правоохранительных органов — СКР и Генпрокуратуры, отмеченным множеством ведомственных наград и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сергей Петунин, Саратов; Николай Сергеев