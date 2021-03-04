В Краснодаре объявили о возобновлении работы сезонных автобусных маршрутов

Сезонные автобусные маршруты № 177А «Ул. им. Тюляева — 21 км Ростовского Шоссе», № 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая» заработают с 15 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кроме того, для удобства дачников на круглогодичном маршруте № 114А «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный» появится дополнительный автобус.

В этом году маршрут № 160А «Бальнеолечебница — дачи «Дубки» заработает позднее срока, что связано с запланированным ремонтом подъездной дороги к СНТ «Дубки» в станице Елизаветинской. При наступлении благоприятных погодных условий на автодороге отредируют и восстановят гравийное покрытие, произведут досыпку инертных материалов. О времени возобновления работы маршрута № 160А будет объявлено дополнительно.

Сезонное автобусное сообщение по перечисленным маршрутам будет работать до 15 ноября 2021 года. Всего на пригородных направления кубанской столицы в этом году перевозки пассажиров выполняются по 32 маршрутам, на них работают около 200 автобусов.

Ольга Логинова