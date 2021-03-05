Оргтехника вывела депутата из строя

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о передаче и получении взятки «за непринятие мер» по нарушениям, выявленным при ремонте федеральных дорог. Одним из пяти фигурантов является депутат законодательного собрания региона от КПРФ, директор компании «Дорстройгрупп» Арман Аракелян. По версии следствия, он с соучастниками дал взятку «в виде оргтехники» двум сотрудникам управления федеральных автодорог «Южный Урал». С 2015 года подрядчик получил 14 контрактов на ремонт федеральных трасс на общую сумму более 2,1 млрд руб.



В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 4 марта депутата законодательного собрания региона, директора дорожной компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. Он подозревается в передаче взятки сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ на федеральных автодорогах, сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.

Всего, по данным ведомства, фигурантами уголовного дела являются пять человек: двух подозревают в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), трех — по пп. «а,б» ч.4 ст.291 УК РФ («Дача взятки группой лиц в крупном размере»).

«По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе»,— сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемым.

В ООО «Дорстройгрупп» отказались от комментариев по поводу задержания руководителя. В федеральном казенном учреждении «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”», в котором, по предварительным данным, работают получатели оргтехники, также оставили запрос “Ъ-Южный Урал” без ответа. Депутату и соучастникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Компания «Дорстройгрупп» (до августа 2020 года называлась «Дорстройтех-лизинг») зарегистрирована в Челябинске с 1999 года. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Арман Аракелян руководит ООО с 2015 года. Одним из совладельцев является его отец Эдик Аракелян. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году по сравнению с 2018-м выросла в два раза до 1,34 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 1,5 млн и составила 18,4 млн. С 2015 года ООО «Дорстройгрупп» заключило 14 контрактов с управлением автодорог «Южный Урал» на ремонт федеральных трасс на территории Челябинской области на общую сумму 2,1 млрд руб. Кроме того, крупнейшими заказчиками компании являются министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (в 2015–2020 годах заключены пять контрактов на 1,3 млрд руб.) и комитет дорожного хозяйства Челябинска (11 договоров с 2017-го 2021 год на сумму более 1 млрд руб.).

В 2019 году Арман Аракелян был избран депутатом совета депутатов Калининского района Челябинска. В сентябре 2020 года стал депутатом законодательного собрания Челябинской области VII созыва от партии КПРФ. Является заместителем председателя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Изначально господин Аракелян пытался пройти в региональный парламент от партии «Единая Россия». Он заявился на праймериз по Калининскому округу №12 (Челябинск) и считался одним из двух основных претендентов (вторым был депутат гордумы Владимир Бодров). Однако их обошел депутат действовавшего на тот момент созыва законодательного собрания Константин Толкачев, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Впоследствии господин Толкачев отказался от участия в выборах, а Арман Аракелян присоединился к КПРФ, по спискам которой прошел в региональный парламент.

Юлия Гарипова