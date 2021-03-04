Суд в Самаре вынес приговор автору видеоролика про суд над Владимиром Путиным

Активист из Татарстана Карим Ямадаев приговорен к штрафу за ролик с инсценировкой суда над президентом России Владимиром Путиным. Это решение принял в четверг Центральный окружной военный суд в Самаре. Об этом “Ъ” сообщил адвокат активиста Владимир Красиков.

«Ему (Кариму Ямадаеву.– “Ъ”) изначально назначили 510 тысяч рублей штрафа по обеим статьям. Но ввиду того, что он отбыл определенный срок в СИЗО, сумму снизили до 300 тысяч рублей и добавили к этому два года шесть месяцев запрета администрирования сайтов»,– сказал собеседник издания.

Пока обвиняемый с защитником не решили, будут ли они оспаривать это решение. «Мы указывали суду на то, что в деле отсутствуют признаки какого-либо преступления и просили оправдать»,– добавил правозащитник.

Карим Ямадаев признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Прокуратура добивалась для активиста наказания в виде шести лет и семи месяцев колонии.

Как сообщал “Ъ”, в 2019 году активист разместил в YouTube видеоролик «Судья Грэмм (1-я серия)». В ролике инсценирован суд над обвиняемыми с табличками «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин». При этом сам активист утверждал, что «все события сериала вымышлены», а совпадения с реальными именами «случайны».

Георгий Портнов