Литовская разведка заявила о провокации с двойником Пригожина в Вильнюсе

Литовская разведка в ежегодном отчете Департамента госбезопасности (ДГБ) сообщила о попытке России организовать в 2020 году информационную атаку против Литвы. В ней участвовал двойник российского бизнесмена Евгения Пригожина.

В отчете литовской разведки говорится, что в начале 2020 года в Вильнюс прилетел мужчина с паспортом на имя российского гражданина Евгения Викторовича Пригожина. Отмечается внешнее сходство этого человека с бизнесменом, а также то, что совпадают их даты рождения (1 июня 1961 года). Кроме того, по данным литовской разведки, россиянин прибыл в страну на самолете Hawker 800, принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину. Однако в документах двух этих людей не совпали «некоторые цифры», сказал директор ДГБ Дарюс Яунишкис, поэтому «автоматически этот человек попал в Литву и не вызвал подозрений». «Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке»,— сказал господин Яунишкис (цитата по Delphi).

По мнению литовской разведки, целью визита двойника Евгения Пригожина в Вильнюс могли быть попытки найти нарушения Шенгенского пространства, а также вызвать недоверие НАТО и ЕС к литовской власти, попытаться выставить ее играющим в двойные игры партнером. «Это не вызывало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО»,— приводит издание выдержку из отчета ДГБ.

В 2018 году США ввели санкции Евгения Пригожина и связанных с ним компаний из-за подозрений во вмешательстве «фабрики троллей» в президентские выборы страны 2016 года. В связи с этим в конце февраля 2021 года ФБР объявило о розыске 13 россиян, в том числе Евгения Пригожина. В октябре 2020 года Евросоюз также ввел санкции против господина Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

Подробнее об обвинениях против Евгения Пригожина читайте в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».