Дягилевский фестиваль в этом году пройдет в традиционном формате

Дягилевский фестиваль в Перми в этом году будет проходить с 10 по 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета. Этим летом мероприятие состоится в традиционном формате.

Руководить фестивалем будет Теодор Курентзис. Помимо основных событий фестиваль будет включать образовательную программу для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений. Также будет работать Фестивальный клуб. Подробная программа фестиваля будет объявлена позже. В Пермской опере отметили, что все мероприятия будут организованы с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер безопасности.

Напомним, Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором является Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского. Учредителем — министерство культуры Пермского края. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки. За время существования фестиваль стал одним из наиболее значимых культурных брендов региона. Так, в 2019 году его посетили более 30 тыс. человек. В 2020-м Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Позже был проведен трехдневный музыкальный марафон «Дягилев+». Этот формат также станет ежегодным, в 2021 году его события запланированы на конец года.

Теодор Курентзис с 2011 года являлся художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. Летом 2019 года на фоне конфликта с командой экс-губернатора региона Максима Решетникова он покинул эту должность. При этом Теодор Курентзис остался художественным руководителем Дягилевского фестиваля.