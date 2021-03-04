В Хвалынске за шесть лет дом для переселенцев пришел в непригодное состояние

В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту переселения жителей аварийных домов в здание ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По имеющимся данным, которые в настоящее время проверяются, в Хвалынске на основании муниципальной программы был возведен двухэтажный жилой дом для переселенцев, однако за шесть лет эксплуатации он пришел в непригодное для проживания состояние: деревянные полы просели и разрушаются, в помещениях сырость и плесень, душевое помещение протекает на нижний этаж. На жалобы жильцов должностные лица администрации Хвалынского района якобы не реагируют

Марина Ковалева