Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева заняли второе место в эстафете 4x5 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Российская команда прошла эстафету за 54 мин 9,8 с (+26,6 с). Первой финишировала сборная Норвегии (53 мин 43,2 с), третьей — сборная Финляндии (+46,2 с).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится в воскресенье, 7 марта. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне-лыжники выступают на чемпионате мира под аббревиатурой RSF (Russian Ski Federation, Федерация лыжного спорта России).

О выступлениях российских спортсменов — в материале «Норвежская разделка медалей».