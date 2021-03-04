Еще пять ярославских больниц перешли к доковидному режиму работы

В Ярославской области еще пять медицинских учреждений вернулись к стандартному режиму работы, который был установлен до введения коронавирусных ограничений, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что возобновление экстренной и плановой госпитализации в больницах Ярославской области началось в конце января 2021 года. К прежнему режиму работы вернулись основные медучреждения региона.

Директор департамента Василий Тубашов пояснил, что, в частности, в доковидный режим работы возвращается клиническая больница №2 города Ярославля.

«Здесь переводят на штатный график работы 40 терапевтических и шесть реанимационных коек. Но стоит помнить, что сейчас как никогда важно соблюдать все противоэпидемические меры»,— уточнил господин Тубашов, отметив, что в стационарах все еще запрещено посещение пациентов.

По данным департамента, к плановой работе по профилям «хирургия», «гинекология» и «колопроктология» возвращается ярославская клиническая больница №9, а также терапевтические и хирургические отделения Даниловской центральной районной больницы. Кроме этого, к прежнему режиму возвращается терапевтическое отделение Некрасовской ЦРБ.

Также к возобновлению экстренной и плановой госпитализации готовится стационарный корпус клинической больницы имени Н.А. Семашко на улице Гагарина в Ярославле. 26 февраля в медучреждение перестали госпитализировать больных COVID-19.

«После выздоровления и выписки всех пациентов будет проведена тщательная санобработка корпуса. Затем специалисты Роспотребнадзора сделают забор мазков и анализов. После получения отрицательных результатов, отделение приступит к штатной работе»,— уточнили в департаменте.