Суд в два раза увеличил срок экс-мэру Евпатории

Верховный суд (ВС) Республики Крым переквалифицировал уголовное дело и увеличил срок заключения бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову до шести с половиной лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника, переквалифицировав их по двум эпизодам преступлений на п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Назначенное судом наказание увеличено до шести лет шести месяцев лишения свободы»,— сообщили “Ъ” в ВС Крыма.

Помимо этого с Андрея Филонова постановили взыскать 38 млн руб. ущерба, причиненного преступлением. Апелляционные жалобы его адвокатов оставили без удовлетворения. Отбывать наказание бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима.

Адвокат Андрея Филонова Александр Вольвач сообщил “Ъ”, что он и его клиент не согласны с приговором и намерены далее оспаривать его.

Андрею Филонову 46 лет, он возглавлял администрацию Евпатории с осени 2014 года. Градоначальник был известен активным поведением в социальных сетях. В них он освещал свою деятельность на посту мэра и занятия спортом, называя себя «айрон мэр». Господин Филонов неоднократно участвовал в соревнованиях по триатлону на длинную дистанцию. В 2018 году, например, он участвовал в Ironstar 113 Sochi 2018, проплыв 1,93 км, преодолев на велосипеде 90 км и пробежав 21,1 км, а также в Московском марафоне. Андрей Филонов воспитывает пятерых детей.

Напомним, Андрея Филонова взяли под стражу в апреле 2019 года по подозрению в махинациях с земельными участками, в результате которых бюджет города, по версии следствия, потерял более 35 млн руб. Однако осудили экс-мэра Евпатории не за нанесенный ущерб, а за выгоду, которую недополучил бюджет. В прошлом году Железнодорожный районный суд Симферополя признал его виновным в превышении должностных полномочий по делу о махинациях с землей, приговорив к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Подробнее — в материале “Ъ” «Управленцы сейчас закошмарены».

Александр Дремлюгин, Симферополь