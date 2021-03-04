На Кубани в 2021 году поддержку растениеводства увеличат на 36%

Власти Краснодарского края в 2021 году направят на поддержку растениеводства 3 млрд руб. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это на 36% или 800 млн руб. больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 2,2 млрд руб.

По словам губернатора, в нынешнем году при распределении субсидий в приоритете будут аграрии, которые взаимодействуют с кубанскими учеными.

«Только в этом случае бюджетные инвестиции будут работать качественно, возвращаться в виде рекордных урожаев и новых производств»,- отметил глава региона.

Господин Кондратьев также сообщил, что в 2021 году более, чем вдвое – до 456 млн руб. – вырастет субсидирование производства масличных культур в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Кроме того, 138 млн руб. выделят на финансирование гидромелиоративных мероприятий.

В то же время вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что аграрии, которые в 2020 году нарушили правила пожарной безопасности на сельхозземлях не смогут претендовать на господдержку по программам, софинансируемым с федеральным бюджетом. Речь идет о тех, кто выжигал стерню, кроме рисовой.

По данным Краснодарстата, в 2020 году в хозяйствах всех категорий общая посевная площадь составила 3,72 млн га (+0,5% к 2019 году). Зерновые культуры были размещены на 2,53 млн гектаров (67,9% от всей площади), технические – на 847,7 тыс. га (22,7%), картофель и овощебахчевые – на 94,7 тыс. га (2,5%), кормовые – на 252,4 тыс. га (6,8%). Плодово-ягодные насаждения занимали 42,8 тыс. га, виноградники – 27,2 тыс. га.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 12,1 млн тонн, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Урожай пшеницы составил 7,8 млн тонн (-15,9%). Урожайность зерновых в целом составила 48 ц/га – на 14,9% меньше, чем годом ранее. Урожайность пшеницы сократилась на 19,9% – до 47,8 ц/га.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 25 февраля 2021 года было объявлено, что власти Краснодарского края увеличат финансирование отрасли АПК в 2021 году на 486 млн руб. Общий объем финансирования составит почти 8 млрд руб.

Алексей Белянин