На Кубани финансирование АПК увеличат в 2021 году до 8 млрд рублей

Власти Краснодарского края увеличат финансирование отрасли АПК в 2021 году на 486 млн руб. Общий объем финансирования составит почти 8 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, дополнительные субсидии на производство молока получат малые хозяйства и фермеры.

«Агропромышленный комплекс сегодня показывает серьезные результаты. Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. И нам важно, чтобы как можно больше людей шли в сельское хозяйство, понимали, что государство готово их поддержать»,– заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее стало известно, что власти Краснодарского края в 2021 году выделят более 220 млн руб. в виде субсидий для поддержания стабильных цен на хлеб. Деньги пойдут на возмещение затрат на покупку пшеницы предприятиям, производящим муку. Кроме того, предприятия хлебопекарной промышленности получат компенсации расходов на реализацию продукции.

Также в 2021 году аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис. На эти цели предусмотрено более 200 млн руб.

В ноябре 2020 года стало известно, что в текущем году на развитие агропромышленного комплекса в Краснодарском крае направят не менее 7,4 млрд руб. Как ранее заявлял Вениамин Кондратьев, господдержку получат как крупные сельхозпроизводители, так и малые формы хозяйствования и сельхозкооперативы. В середине февраля губернатор заявил, что эта сумма – не окончательная и будет пересмотрена на ближайшей сессии ЗСК.

Алексей Белянин