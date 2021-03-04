Задержан первый зампред гордумы Воронежа Александр Провоторов

Сотрудники регионального управления СКР проводят оперативные мероприятия с участием первого заместителя председателя городской думы Воронежа Александра Провоторова. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали источники в городской власти и в местных правоохранительных структурах. И.о. старшего помощника руководителя воронежского СКР Ольга Бовт сказала, что не располагает сведениями о мероприятиях с участием вице-спикера гордумы.

Телефон господина Провоторова выключен. По данным источников “Ъ-Черноземье”, депутат с утра находится на допросе, у него были проведены обыски, а на данный момент он задержан. Завтра в отношении него может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как утверждают собеседники “Ъ-Черноземье”, работа с вице-спикером может идти в рамках уголовного дела о мошенничестве в ходе выборной кампании 2020 года. «Фабула дела идентична той, которую предъявляют бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину,- пояснил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. - Но показания против Провоторова дал другой фигурант».

Юрия Бавыкина подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, не позднее 20 августа 2020 года замглавы управы Коминтерновского района Светлана Васькова сообщила кандидату в депутаты гордумы Сергею Кудрявцеву согласованную с на тот момент главой управы господином Бавыкиным информацию о возможности за 400 тыс. руб. обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей. Как полагают в СКР, деньги чиновники получили и распорядились ими по своему усмотрению. Подозреваемые признали вину и были отправлены под домашний арест. Сам Сергей Кудрявцев в конце 2020 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа. В январе ему удалось выйти из СИЗО под домашний арест благодаря сотрудничеству со следствием.

О политических амбициях Александра Провоторова, в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков, Сергей Толмачев