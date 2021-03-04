«Центр 800» потратит свыше 150 млн рублей на юбилей князя Александра Невского

В бюджете Нижегородской области заложили 151,5 млн руб. на подготовку и проведение празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Как следует из опубликованного закона о бюджете, эти денежные средства выделены в виде субсидии организатору праздника АНО «Центр 800».

Напомним, в 2014 году президент Владимир Путин издал указ о праздновании в 2021 году дня рождения Александра Невского «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа». В Нижнем Новгороде князю поставят памятник, также запланированы различные концерты, фестивали, конференции и другие мероприятия.

Иван Сергеев