Глава Кемерова доставлен в больницу с переломом ребер

Мэр Кемерова Илья Середюк доставлен в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Как сообщили “Ъ-Cибирь” в пресс-службе горадминистрации, у градоначальника диагностирован перелом пяти ребер.

В администрации не уточнили, как именно господин Сердюк был травмирован, но сказали, что медработники оказывают ему необходимую помощь.

Telegram-канал Mash сообщает, что мэр упал в гараже в смотровую яму, в результате чего получил травмы.

Илья Середюк родился в 1975 году. В 1997 году окончил Кузбасский государственный технический университет. Работал в администрации региона в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. Затем находился на должности советника первого замгубернатора, занимал руководящие посты на промышленных предприятиях, был главой Кемеровского муниципального района. С 2015 года работал замгубернатора. В 2016 году стал мэром Кемерова.

Игорь Лавренков, Кемерово, Екатерина Лукашевич