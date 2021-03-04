Глава Тувы заявил, что юристы «займутся» журналистами, написавшими о жизни в регионе

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что журналистами Znak.com, написавшими статью о регионе, «займутся юристы».

«Многие мои знакомые из-за пределов республики возмущены публикацией "Распад государства в российской столице убийств"»,— написал он в своем аккаунте Instagram, сообщив, что к таким «знакомым» относится губернатор Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что господин Усс не согласен с теми, кто «пытается очернить» республику, называя местных жителей «народом, который беспробудно пьет и режет друг друга».

Ранее Znak.com опубликовал репортаж «Просто будь осторожнее и по вечерам не гуляй!» с подзаголовком «Распад государства в российской столице убийств», в котором журналист рассказывает о том, как живут тувинцы. В тексе говорится, что Кызыл — столица республики — якобы возглавляет рейтинг самых опасных городов страны, в регионе процветают убийства и рэкет, следует из публикации, «практически в каждой семье» есть те, кто выращивает марихуану. Автор пишет, что опрошенные им местные жители рассказали, что не зарабатывают больше 11–16 тыс. руб. Кроме того, его собеседники утверждают, что к русским отношение в регионе «не самое теплое».

О том, как глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил об информационных атаках на него, читайте в материале “Ъ” «Моя должность вожделенна».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск